ДБР викрило схему заволодіння державною землею та квартирами житлового фонду ДСНС України

Підозрюють високопосадовця ДСНС Київщини

● Начальник одного з управлінь Головного управління ДСНС України в Київській області розробив та реалізував незаконну схему, яка дозволила вивести земельну ділянку, що була в оперативному користуванні пожежної частини та мала статус «державної землі», в комунальну власність.

● У подальшому це дало змогу службовій особі укласти інвестиційну угоду з місцевим забудовником про зведення 10-поверхового житлового будинку із 2-ма наземними паркінгами.

● Оборудка була реалізована в обхід процедури, передбаченої Земельним Кодексом України та без відповідного погодження Кабміном.

● У 2023 році, після реалізації останнього етапу незаконної схеми, її організатор та інші службові особи Головного управління ДСНС України в Київській області отримали від забудовника 19 квартир, які розподілили між собою поза чергою.

● Розподіл житла проведено виключно в інтересах зловмисників і без врахування першочергових потреб сімей працівників ДСНС, що постраждали від російської окупації чи втратили годувальників.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3729

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