ДБР викрило в одному з Донецьких судів схему уникнення від мобілізації через фіктивне розлучення та встановлення опіки над дітьми

Працівники ДБР викрили в одному з Донецьких судів схему уникнення від мобілізації через фіктивне розлучення та встановлення опіки над дітьми. Організував її помічник одного з суддів, експравоохоронець.

За $3000 він забезпечував ухвалення судових рішень щодо розлучення «клієнта» та позбавлення батьківських прав його дружини. Таким чином встановлювався факт самостійного виховання та утримання батьком дитини віком до 18 років. При цьому позовні заяви у цих справах чоловіки навіть не писали та не брали участі у судових засіданнях. Вони отримували вже готові рішення після оплати послуг.

Такі судові ухвали безпідставно забезпечували не лише відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації чоловікам, які не мали такого права, а й давали можливість безперешкодно виїхати за кордон.

12 листопада 2024 року помічнику судді повідомлено про підозру.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/4845

Новости портала «Весь Харьков»