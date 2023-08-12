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ДБР затримало рятувальника з Рівненщини, який зі спільником намагався продати 200 кг бурштину

ДБР затримало рятувальника з Рівненщини, який зі спільником намагався продати 200 кг бурштину

● Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією затримали та повідомили про підозру працівнику ДСНС з Рівненської області та його спільнику, які торгували великими партіями незаконно видобутого бурштину.

● Співробітник ДСНС Рівненщини та місцевий мешканець зберігали та збували сировину бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами.

● Бажаючих придбати «сонячне каміння» ділки підшукували власноруч, а продавали самоцвіт лише великими партіями. За кілограм бурштину вони просили приблизно $70.

● Чоловіків було затримано 9 серпня 2023 року під час збуту близько 200 кг цінного каміння.

● Правоохоронці під час обшуків вилучили ще майже 62 кг бурштину. Каміння направлено на експертне дослідження.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3731

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