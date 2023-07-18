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Діяльність НАБУ останніми днями, дайджест

Діяльність НАБУ останніми днями, дайджест

▶ ️Заволодіння понад 28,5 млн та легалізація понад 17,9 млн грн: розслідування у справі ДП «ДГ Ставидлянське» завершено

14 липня НАБУ і САП також змінили підозри двом раніше викритим особам та вручили п'яту підозру у справі – приватному підприємцю, задіяному у легалізації коштів.

▶ ️Розслідування стосовно посадовиці ДФС скероване до суду

НАБУ і САП відправили на лаву підсудних начальницю відділу врегулювання заборгованостей та перенесення термінів сплати платежів департаменту погашення заборгованостей Державної фіскальної служби України. Посадовицю обвинувачують у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні.

▶ ️Розкрадання 12,3 млн грн при закупівлі систем кондиціювання «Южно-Української АЕС»: матеріали відкрито

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою чотирьох осіб — учасників схеми розкрадання 12,3 млн грн «Южно-Української АЕС» при закупівлі систем кондиціювання. Стороні захисту відкрили матеріали справи для ознайомлення перед її скеруванням до суду.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine

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