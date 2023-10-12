Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:03
Просмотров: 71

Дубневичу оголосили про підозру в розкраданні газу на 2 млрд грн

Дубневичу оголосили про підозру в розкраданні газу на 2 млрд грн

Нардепу Ярославу Дубневичу від групи "За майбутнє" оголосили про підозру в розкраданні газу на понад 2,1 млрд грн і легалізації незаконно отриманого прибутку.

Підконтрольні йому Новороздільська і Новояворівська ТЕЦ в 2013-2017 роках отримували державний газ за пільговими цінами, щоб опалювати будинки містян, нагадує журналіст Олег Новіков.

Втім, компанії-власники ТЕЦ використали газ у власній господарській діяльності для виробництва електроенергії, яку реалізували «Енергоринку» за ринковою ціною. За це отримали надприбутки в сумі більше 3,5 млрд грн.

Захисники Дубневича повідомили, що не володіють інформацією про місце перебування останнього. Наразі його шукають.

https://t.me/gruntmedia/38399

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ затримала зрадника, який охороняв окупаційну тюрму рф під час захоплення Херсона
Сегодня 09:27    47
Західні демократії зміцнюватимуть союзи у боротьбі із сучасними загрозами
Сегодня 09:15    57
Суд залишив Шуфрича у СІЗО до 15 листопада
Сегодня 08:41    75
Не варто завчасно виносити вердикт про щонайменше 100 років на розмінування України
Сегодня 08:19    91
"Мы пытаемся поражать именно критические элементы оборонно-промышленного комплекса рф" - ГУР
Сегодня 08:08    105
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.23 орієнтовно
Сегодня 07:56    86
«Пока нас, не перебьют там всех, ничего не закончится» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:48    100
Оперативна інформація станом на 06.00 12 жовтня 2023 року щодо російського вторгнення
Сегодня 07:14    121
Про нелюдські знущання окупантів над українцями
Сегодня 07:03    133
Отруйна кава завезена в українські магазини: від її вживання люди можуть впасти в кому
Сегодня 06:55    175
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 