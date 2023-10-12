Дубневичу оголосили про підозру в розкраданні газу на 2 млрд грн

Нардепу Ярославу Дубневичу від групи "За майбутнє" оголосили про підозру в розкраданні газу на понад 2,1 млрд грн і легалізації незаконно отриманого прибутку.

Підконтрольні йому Новороздільська і Новояворівська ТЕЦ в 2013-2017 роках отримували державний газ за пільговими цінами, щоб опалювати будинки містян, нагадує журналіст Олег Новіков.

Втім, компанії-власники ТЕЦ використали газ у власній господарській діяльності для виробництва електроенергії, яку реалізували «Енергоринку» за ринковою ціною. За це отримали надприбутки в сумі більше 3,5 млрд грн.

Захисники Дубневича повідомили, що не володіють інформацією про місце перебування останнього. Наразі його шукають.

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