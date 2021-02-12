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Експерту у справі передачі трубопроводу повідомлено про підозру

Експерту у справі передачі трубопроводу повідомлено про підозру

НАБУ та САП спільно з ГСУ СБУ за процесуального керівництва ОГП повідомили про підозру колишньому заступнику директора ДП «УкрДІАП» у зловживанні нею службовими повноваженнями як особою, яка надає послуги експерта та у складанні неправдивого висновку експерта в суді. 11 лютого 2021 року особі повідомили про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч.3 ст.365-2, ч.2 ст.384 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, підозрювана склала завідомо недостовірний висновок, який став підставою для винесення рішення Господарського суду Рівненської області, який у серпні 2017 року відмовив у визнанні права власності на частину нафтопродуктопроводів «Самара – Західний напрямок» за державою.

Детективи встановили, що експерт свідомо виклала висновки в інтересах приватного суб’єкта господарювання. Таким чином ТОВ «Прикарпатзахідтранс» на підставі судового рішення, що базувалося на завідомо неправдивому висновку експерта, безпідставно отримало у власність частину магістрального нафтопродуктпроводу «Самара – Західний напрямок», яке має важливе народногосподарське та оборонне значення.

Розслідування триває, слідство вживає всіх необхідних заходів для встановлення інших можливих до причетних до вчинення злочину осіб.

Довідково

Детективи НАБУ з 2017 року здійснюють розслідування фактів обставин передачі права власності на частину нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», що проходить територією України, суб’єктам господарювання Російської Федерації та причетності чинних посадових осіб до вказаних суб’єктів господарювання.

Відповідний магістральний трубопровід був збудований за часів СРСР і після проголошення незалежності України мав перейти у власність держави на підставі правонаступництва. Водночас, дочірня компанія російської АК «Транснафтопродукт» зазначений трубопровід у власність України не передала. У 2011 році Господарський суд Рівненської області визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок», що проходить територією України, за Україною, а Апеляційний та Вищий господарський суд у 2014-2015 роках рішення підтвердили.

Згодом, у 2015 році, Господарський суд Рівненської області рішення скасував нібито за нововиявленими обставинами. У подальшому, в 2017 році, той же Господарський суд Рівненської області рішення, в основі якого був завідомо неправдивий висновок судової інженерно-технічної експертизи експертів ДП «УкрДІАП», визнав право власності на частину нафтопродуктопроводу «Самара-Західний напрямок» за ТОВ «Прикарпатзахідтранс».

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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