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Глава контрразведки ФСБ оказался подпольным миллиардером

Глава контрразведки ФСБ оказался подпольным миллиардером

Генерал-лейтенант ФСБ Владислав Меньщиков, который возглавляет отвечающую за контрразведку Первую службу ФСБ, «заработал» несколько миллиардов рублей на коррупционных схемах государственного оборонного концерна «Алмаз-Антей», выяснил The Insider.

Меньщиков руководил компанией, выпускающей вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны, с 2003 по 2014 год. По словам автора расследования Сергея Ежова, за это время генерал ФСБ сколотил первоначальный капитал, отдавая господряды фирмам членов своей семьи.

В россии есть особенность: куда не глянь везде миллиардеры, но если присмотреться, то окажется, что это всё друзья путина.

Джерело: https://t.me/AteoGo/32420

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