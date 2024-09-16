«Грізних» кадировців відкрито відправляють за курсом російського корабля

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Колись страшна кадировська Чечня вже стала смішною. А фраза «генерала Аладіна», що «зайшов спецназ «ахмат» і ми цього противника зупинили та захистили курську землю», абсолютно самодостатня.

- алаудінова стало можна не боятися не тому, що особисто він якийсь особливо м’який або нешкідливий. На його репутацію тепер працює не тільки його публічна поведінка, а уся кадировська складова в українському військовому сюжеті, яка в певний момент почала виглядати не непорозумінням, а закономірністю, – пояснює відомий журналіст Олег Кашин.

Від кадировських бійців насправді чекали, що в потрібний путіну момент ця преторіанська гвардія покаже, на що вона здатна, що не дарма її вирощували в особливих умовах стільки років.

А натомість отримали горезвісний «тікток», шулерську мобілізацію жителів регіонів рф через «ахмат» і надмірну медійну активність алаудінова (а раніше – делімханова та постійну – самого кадирова).

Джерело: https://t.me/spravdi/41552

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