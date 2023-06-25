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Хто такі Пригожин і вагнерівці

Хто такі Пригожин і вагнерівці

Бачимо багато недолугих жартів про те що відбувається в росії. В яких дехто навіть хвалить Пригожина. І ось чому це дно.

1. Велику частину вагнерівців понабирали в тюрмах, вони були професійними вбивцями і ґвалтівниками ще до того, як пішли воювати проти України.

2. Воюють проти Україні із 2014 року.

3. Брали учась у громадянських війнах в країнах Африки, покривали видобуток копалин на користь росії.

4. Відомі нелюдською жорстокістю, грабунками, катуваннями, зґвалтуваннями, вбивствами, в тому числі масовими стратами, в Центральній Африці, Сирії, Малі, Україні.

Ось зізнання вагнерівців про їх діяльність в Україні:

«Ми йшли та вбивали всіх: жінок, чоловіків, пенсіонерів, дітей. Дитині було п'ять-шість років, вона верещать, а я зробив «контрольний».

«Був наказ: усіх, кому від 15 років і вище – всіх одразу розстрілювати без слів. Було розстріляно 20-24 особи, з них осіб 10 – 15-річні та 17-річні підлітки».

5. "Вагнер" — це проект російських спецслужб. (Така група не може існувати без контролю з їхнього боку!). Їх початкове призначення — працювати на користь росії там, де офіційна присутність росії була б недоречною (учать у громадянських війнах в Африці, наприклад_

Якщо росія — це дно світу, то вагнерівці вилізли з-під цього дна. Вони найбільш огидні, ниці та безчесні. А Пригожин — їхній лідер.

Хто такі Пригожин і вагнерівці

Поки одні стібуться і розуміють, що це стьоб, інші, хто менше в темі, можуть не зрозуміти і почати героїзувати вагнерівців. Тому давайте будемо більш відповідальними.

Ми не знаємо, чим закінчиться ця смута в росії. Але навіть якщо (фантастика!) вагнерівці скинуть путіна, це не полегшить життя нам в Україні.

Давайте ставитись до цієї ситуації з холодною головою, не ідеалізувати цю мразоту і просто насолоджуватись відео з палаючими гелікоптерами.

У Прігожина більше бойовиків, ніж кількість солдат у збройних силах деяких невеликих країн. А може стати вдвічі більше, якщо він закличе до себе помилуваних вагнерівців.

А вся рос. армія зараз в Україні ... Це буде цікаво

Хто такі Пригожин і вагнерівці

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/2478

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