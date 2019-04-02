Иностранец похитил трехлетнюю дочь у харьковчанки: появились фото разыскиваемых

Полиция Харьковщины разыскивает трехлетнюю девочку, которую у матери забрал биологический отец

Эмма Вальденер, 2016 года рождения, пропала 31 марта. Как сообщили в Киевском отделе полиции, девочку без согласия матери забрал ее биологический отец, гражданин Франции Рафаэль Вальденер, 1975 года рождения, и уехал в неизвестном направлении.

Приметы девочки: рост 86 см, светлые волосы. Была одета в розовую куртку, серые брюки, сапоги розового цвета.

Приметы мужчины: рост 170 см, волос темные, прическа короткая. Был одет в куртку и брюки черного цвета.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Если кому-то известна какая-то информация о разыскиваемых, просьба сообщить по адресу: Харьков ул. Алчевских 49, тел. (057) 700-43-04, 705-99-14 или 102.

О пропаже заявила и мать девочки в социальных сетях.

По ее словам, он может попытаться вывезти девочку за пределы страны.

Источник: kharkov.politeka.net

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