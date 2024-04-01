Исламское государство и вилаят Хорасан связаны с патрушевым, кадыровым и СВР рф. Версия

После начала «Арабской весны», свержения Каддафи в Ливии и начала гражданской войны в Сирии, рф начала разрабатывать планы по военному вмешательству в сирийский конфликт, а также в ситуацию в Ливии. Для этого требовался легитимный повод. Им должна была стать запредельная террористическая активность Аль-Каиды. Борьба с международным терроризмом после 11 сентября легитимизирует перед американскими и европейскими элитами почти любое действие. Ставка была сделана на Аль-Каиду, но план провалился. Аль-Каида отказалась от активного террора в Сирии. Больше того, ее организация в Сирии — Джебхат-ан-Нусра, в конце сентября 2013 года смогла расколоть Свободную сирийскую армию (поддерживаемую коалицией западных стран), перетянуть 13 крупнейших группировок на свою сторону и создать Исламский фронт, выступающий против Башара Асада (союзника и партнера рф). Ситуация в регионе сильно запуталась, а положение Асада ухудшилось еще больше.

путину* и патрушеву срочно требовался совершенно отмороженный игрок в регионе, борьба с которым узаконила бы военную операцию рф в Сирии. Им стало Исламское государство.

С октября 2013 года через сети кавказских исламистов, связанных и не связанных с ФСБ, а также через сеть СВР, в россии и Европе началась активная вербовка людей в ИГ. Таким образом решалось сразу несколько задач: с Северного Кавказа убирали тех, кто мог «уйти в лес» и воевать с местными властями и Москвой; в странах Азии за счет формирования ячеек и групп добровольцев для ИГ, россия получала инструменты воздействия и влияния; вербовка молодежи в ЕС, особенно в Бельгии, Франции и Германии, давала рф возможность расширить собственную агентурную сеть и влиять на политическую ситуацию.

К 2014 году до 30% трафика рекрутов в ИГ из Европы обеспечивали российские сети. При этом к вербовке привлекались молодые исламисты, которые не понимали, что работают в интересах рф, считавшейся врагом.

При подготовке боевиков для ИГ в 2014 году рф частично использовала боевые действия на востоке Украины. Часть будущих исламистов приезжала в Донецк и Луганск и от одного до трех месяцев набиралась опыта в зоне боевых действий.

«В Сирии человеку без боевого опыта тогда платили 800-1 200 долларов, а с боевым опытом — от 2 400 баксов. Поэтому Донбасс стал таким местом для повышения собственной стоимости. Приезжает парень из Франции, Испании, Бельгии или Германии, пару недель потусит просто в Донецке или Луганске, если совсем отбитый, попадет на практику в какое-нибудь подразделение. И все, готовый кадр с боевым опытом. Они и сами заезжали через Украину или их привозили к чехам (чеченцам) в Зугрес, там у них база была. А оттуда их уже централизовано отправляли в Турцию, а потом в Сирию», — рассказывает офицер ГУ ГШ ВС рф, в то время находившийся в Донецке, а позже уехавший воевать в Сирию.

Исламское государство получило негласную поддержку не только от рф, но и от Турции и бывших иракских элит. Уцелевших к 2014 году соратников Саддама Хуссейна интересовал Мосул и другие города и провинции Ирака. Турцию и россию интересовала Сирия, сирийская нефть, полезные ископаемые, территории и рост международного влияния. Эрдоган рвался вернуть Турции Латакию и не дать курдам создать собственное государство на севере Сирии.

путин* стремился окончательно расколоть сирийскую оппозицию, создать хаос, в котором ВС рф смогли бы зайти в регион, сохранить режим Асада и прочно обосноваться на Ближнем Востоке.

При этом рядовые бойцы ИГ и многие духовные лидеры не были в курсе, что у них есть новый «союзник» в лице рф. россию публично называли врагом, при этом нефть в Сирии на подконтрольных ИГ территориях добывали российские компании, а месторождения охраняли бойцы ЧВК «Вагнер», подписавшие контракты с компаниями Евгения Пригожина «Европолис» и «Евродом».

Стараниями путина* и Эрдогана ИГ превратилось в серьезного противника и контролировало к 2015 году обширные территории в Сирии и Ираке.

ИГ, при негласной помощи от рф (структуры Пригожина-Малофеева, специалисты ГУ ГШ, СВР и 5-й службы ФСБ) добралось до Африки, начав действовать в Ливии и Мозамбике. Вслед за ИГ на континенте появились и российские наемники из ЧВК «Вагнер», стремительно вытеснившие из региона французов и бельгийцев.

путин* и патрушев действовали как «скорая помощь» у Твардовского — сама едет, сама давит, сама помощь подает. Сначала ИГ получало помощь в наборе людей и поставках оружия, а потом за исламистов брались ВС рф и ВКС (в Сирии) или ЧВК (в Ливии).

Прикрываясь борьбой с ИГ российская армия штурмовала Алеппо, Пальмиру и рвалась взять под контроль Дейр-аз-Зор.

К 2017 году ИГ в Сирии и Ираке было разгромлено усилиями западной коалиции, рф и Турции (усилия были не совместными, но одновременными). рф закрепилась в регионе и, руководствуясь принципом «своих не бросаем», часть боевиков и оперативников ИГ при помощи российских спецслужб были переброшены в Афганистан, где они пополнили ряды теперь известного всем вилаята Хорасан.

Хорасан в Афганистане должен был осложнить жизнь американской администрации, а заодно и талибам. В США об этом знали и по неофициальным каналам в 2018-19 годах обращались к российскому руководству с требованиями прекратить поддержку ИГ в Афганистане.

После ухода США из Афганистана и налаживания отношений с талибами, потребность в поддержке Хорасана отпала, но плотные связи у патрушева, ГУ ГШ и 5-й службы ФСБ с людьми в организации остались.

Сотрудничество рф с террористами не означает, что в вилаяте Хорасан о нем знает каждый участник. Террористические организации похожи на крупные компании. Они занимаются бизнесом, а не только политикой. И рядовые работники не в курсе деловых связей некоторых топ-менеджеров. Сотрудничество не означает и того, что рф контролирует ИГ или вилаят Хорасан. Террористов невозможно контролировать, в этом убедились США на примере Аль-Каиды в начале нулевых.

Но налаженные связи позволяют российским руководителям использовать террористов в своих интересах в нужный момент. Что, судя по всему, и было сделано в случае с атакой на «Крокус».

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Почему в «Крокусе» использовали ИГ

российская пропаганда активно пытается привязать украинские спецслужбы к организации теракта. патрушев заявляет, что за этим точно стоит Украина, ФСБ задерживает в рф тех, кто сидел по телеграм-чатам РДК и ЛСР. Если теракт спродюсирован патрушевым, то почему нельзя было использовать наемников-славян с украинскими паспортами? Зачем понадобился именно ИГ?

Во-первых, потому что ни один наемник не согласится участвовать в такой операции. Это самоубийство, а наемники — это профессиональные солдаты, а не воины джихада. У ИГ же есть возможность вербовать джихадистов или нанимать для использования втемную людей типа задержанной в Брянской области четверки.

Во-вторых, в такую историю не поверили бы в США и ЕС, где отлично знают, что могут, а чего не могут сделать украинские спецслужбы. И отлично знают, что могут боевики Исламского государства.

В-третьих, Исламское государство пугает западные элиты куда сильнее никому неизвестных славянских террористов. США и Великобритания, имеющие информаторов в среде исламистов, совершенно искренне предупреждали о готовящемся теракте еще в начале марта. Атака ИГ на «Крокус» вызвала осуждение и в Старом и в Новом свете. Разговоры о причастности к теракту российского руководства не ведутся (точнее ведутся только специалистами в рабочих кабинетах). Поэтому атака ИГ — это идеальная витрина теракта для западной публики, часть которой уже не стесняется сочувствовать рф, ведущей борьбу с терроризмом.

В-четвертых, для внутренней аудитории радикальные исламисты тоже беспроигрышный вариант. россияне помнят взрывы домов, теракты в метро, взорванные самолеты. россияне боятся чужаков и мигрантов. россияне (в массе своей) не сильно различают между собой таджиков, узбеков, киргизов, армян, азербайджанцев, чеченцев, грузин и вообще всех, кто родом с Северного Кавказа, Закавказья, Центральной Азии. Раз не различают и боятся, то и не испытывают жалости, а даже наоборот, радуются, когда «наши ребята силовики» бьют террористов и режут им уши. Средний россиянин не запомнит ни имен, ни фамилий террористов. Поверит в любую биографию, которую придумают таджикским арестованным пропагандисты и следствие. Поверит и в похожий на плохой российский сериал сюжет с побегом в Украину через «окно на границе».

Как представляют себе обычные люди террористов? Как злобных, мечтающих убивать всех и каждого бородачей. Если не бородачей, то точно «духов» или «чурок». Публике показывают таджиков. Что должны делать террористы? Убить всех, кого смогут, а потом мчаться к границе, сбивая по пути детей, перестреливаясь с полицией и распевая религиозные гимны. Ровно это людям и показали.

В-пятых, пропаганда десять лет пытается убедить россиян в том, что украинцы — это укронацижидобандеровцы. Убедить удалось существенную часть населения, но далеко не всех, потому что Украина и украинцы — это понятные, а часто одинаковые по крови люди для многих россиян. Из них не смогут вылепить безжалостного врага для всех ни Соловьев, ни Скабеева, ни Киселев с Симоньян. Поэтому сразу после неудачного похода на Киев, пропагандисты подают образ украинцев, как обманутых Западом, одураченных людей, ведущих заведомо проигрышную войну с освободительной рф.

Но война не заканчивается. Потери у ВС рф огромные. Для войны нужно больше солдат. Чтобы привлечь больше солдат, нужно сделать так, чтобы общество само начало порицать уклонистов, относиться без жалости к дезертирам, клеймить тех, кто не хочет воевать за царя и отечество. Самый простой способ — полностью расчеловечить противника. Легчайший путь к расчеловечиванию украинцев — поставить их на одну полку с нелюдями из Исламского государства. Это мы с вами и наблюдаем.

Джерело: @Volyamedia

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