Из оккупированной Боровой КамАзами вывозят подсолнечник. Об этом сообщили в Боровском поссовете.

"Из Боровой было вывезено, по меньшей мере, 15 КамАзов семян подсолнечника. Грузовики выехали в направлении Старобельска (оккупированная территория Луганской области)", - говорится в сообщении.

Боевые действия на территории громады пока не ведутся, но в населенных пунктах в разном количестве постоянно находятся российские военные. По данным аэроразведки, наибольшее сосредоточение живой силы и техники противника наблюдается на востоке и юге громады в селах, территориально приближенных к Луганской и Донецкой областям. Также вражеские войска находятся в Подвысоком, Гороховатке и Бахтине.

По данным местного руководства, на оккупированных территориях захватчики пытаются внедрять собственный "документооборот".

В Боровой начали выдавать напечатанные на принтере документы типа свидетельств о рождении и смерти, удостоверения и прочее, где значится, что Боровая принадлежит к Купянскому району Белгородской области Российской федерации. В то же время, в самом оккупированном Купянске ходят бланки с записью: "Купянск, Луганская область, РФ". Отмечаем, с юридической точки зрения эти документы ничтожны, то есть не имеют никакой правовой силы.

Предпринимателям и фермерам на оккупированных территориях ставят за условие 50% прибыли/урожая отдавать оккупационным властям. Тем, кто не соглашается, угрожают отобрать бизнес/земли/имущество и передать другим, удобным "владельцам".

В Боровской громаде отметили, жители оккупированных населенных пунктов продолжают выживать в сложных условиях без мобильной связи и интернета. В некоторых селах до сих пор нет электричества.

Продукты, которые завозятся в магазины из России и так называемой ЛНР, в основном низкого качества. В аптеках наблюдается дефицит лекарств. Большой проблемой остается отсутствие возможности обналичить деньги, для этого нужно выезжать в Сватово или Старобельск, но там за эту услугу приходится платить до 40% от общей суммы средств.

В Боровском поссовете отметили, что держа людей на оккупированных территориях в заложниках, рашисты продолжают вести там свою информационную войну.

"Чтобы сломить сопротивление населения и получить лояльное отношение, людям рассказывают о несуществующей победе России, "измене" власти, которая их якобы обманула и бросила, мнимых нацистов, "один народ", улучшение жизни под Россией и так далее. У оккупантов даже есть распечатанные методички, где четко прописано, что и как рассказывать людям. Но все их фантазии не имеют ничего общего с реальностью, а вся пропаганда имеет только одну цель - оккупацию Украины", - предупредили в поссовете.

Ранее появилась информация, что в оккупированной Боровой у солдат РФ нет одежды, они ходят в женских лосинах и домашних тапочках.

Источник: sq.com.ua

Автор: Гололобова Мадина

Новости портала «Весь Харьков»