К ситуации в Курской области

В нынешней ситуации задача путина как можно скорее «выдавть» ВСУ с территории россии. Именно так он сказал на совещании. Он даже боится произнести слово выбить, разгромить или уничтожить, чтобы остальная часть россии даже не догадывалась, что ВСУ уже не так далеко от Курска. Пусть у людей складывается мнение, что надо «выдавить" какие-то группы. Поэтому путин дает поручения не армии выбить ВСУ, а ФСБ, и приравнивает ситуацию к ЧП. Ну, типа пожар случился, ливень прошел, дамбу прорвало или снегом область замело!

А чтобы население меньше знало, кремль дает дозированную информацию для регионов, надеясь что все образуется само собой. Но ситуация усугубляется, хаос и паника среди населения нарастает, а ВСУ уже контролируют 74 населенных пункта россии! путину даже страшно думать об этом! В результате его "гениальных" шагов война пришла на территорию россии! Народ уже начинает задавать кремлю вопросы: «Это все по плану СВО? Хотя выглядит, как полный провал всей системы безопасности россии?»

В связи с событиями в Курской области рухнул миф о мощи российской армии, ее прозорливом командовании и незыблемости российских границ. Рухнул миф о россии, как гаранте безопасности для стран в рамках ОДКБ. Кого может защитить россия, если ВСУ идут к Курску? Кстати, страны–члены ОДКБ как-то не спешат на помощь путину. Даже верный пес путина трусливо поджал хвост в Минске и спрятал карты, откуда должны были напасть.

Рухнул миф о том, что российская армия может воевать против НАТО. Все их заявления об этом - дешевые российские понты, которыми прикрывается страх перед НАТО. Оказалось, что вся россия пребывает под воображаемым зонтиком безопасности, существующим только в голове у путина. Все, что он может, так это шантажировать ядерной угрозой!

Но главное – рухнул миф о непогрешимости путина, который «все делает правильно». На сей раз Акелла не только промахнулся. Он брязнулся мордой в свое собственное дерьмо, которым кормил долгие годы население россии. Он встревожен, разозлен и пытается дистанцироваться от проблемы, перекладывая ответственность на мелких сошек. Несостоятельность зарвавшегося диктатора наблюдает весь мир!

Безусловно, это еще не конец. Памятуя о чекистском опыте путина, следует ждать от него провокаций. российские СМИ уже начали пестреть заголовками «что творят ВСУ в Курской области?». Дальше начнут разгонять тезисы о нацистах и фашистах, а переодевшиеся в форму ВСУ ФСБешники будут совершать провокации на своей территории. При этом, масштабы могут быть катастрофическими. Но ради спасения утраченного имиджа тысячи жизней жителей Курской области или другого региона для путина ничего не значат. Это просто статистика СВО, потери спишут на противника. Это излюбленный прием кумира путина, такого же кровавого диктатора Иосифа Сталина!

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1851

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