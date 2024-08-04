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Каждый диктатор современности, захватывая власть, думает что он умнее других предшествующих диктаторов

Каждый диктатор современности, захватывая власть, думает что он умнее других предшествующих диктаторов

И уж у него-то точно получится то, чего не получилось у них.

"Я знаю, почему не получилось у Гитлера, я знаю почему не получилось у Каддафи, - думает он. - Я не сделаю их ошибок, у меня точно получится".

Иногда и вправду получается... Вопрос вот только ЧТО получается. Если у диктатора получается умереть своей смертью на троне, то это уже великое достижение.

Большего достижения для диктатора даже представить невозможно.

И вот спрашивается ради чего ты всё это затевал? Чтобы сдохнуть на троне? Вряд ли ты ставил себе такую цель. Тогда ради чего?

Чтобы жить хорошо? Да, господь с тобой! Любой американский, и тем более азиатскими миллионер живёт в разы лучше тебя. И наслаждается жизнью куда как полнее.

Он не трясётся каждую минуту, что в кофе вместо сахара окажется что-то другое, что камердинер чуть потуже, чем надо, галстук затянет, он не просыпается утром с радостной мыслью: слава богу, что ночью подушкой не придушили.

Поверь, брателло, простым миллионером быть гораздо лучше, чем диктатором, А уж насколько проще стать им...

Так какого хрена ты вот всё это затевал? Ради детишек, чтобы им трон по наследству передать и обеспечить их будущее? Да нет у них будущего, ты сам их его лишил!

Ты что думаешь, передашь им трон, и они будут царствовать?

Ты бы хоть поинтересовался, что сталось с детишками Чаушеску или Садама Хусейна. Ты в курсе, что дочка Сталина умерла в доме престарелых? Может тебе не докладывали, что из многочисленных наследников Ким Ир Сена в живых сейчас только двое, а остальные померли не своей и не очень естественной смертью.

Ты что, всю эту фигню затевал, чтобы твои детишки и внуки мочили друг друга в борьбе за трон? Но это только в случае если им удастся его удержать, что очень вряд ли.

Ты вообще нормальный?

Впрочем, вопрос риторический.

Тогда ради чего? Ради власти?

Так у какого-нибудь Сороса, Безоса или Маска этой власти в разы больше чем у тебя! Да что там Маск! Заурядный клерк резервной федеральной системы может одним росчерком пера лишить тебя всех твоих многотриллионных активов. А у тебя даже полномочий нет, чтобы этого клерка уволить. А другой клерк одним нажатием кнопки может запросто отключить всю твою страну от мировой банковской системы. А третий возьмёт и запретит GPS работать на твоей территорией. А ты что? ГЛОНАСС им в ответ отключишь? Ну-ну!

Так что власть не у тебя, а у них. Единственная твоя власть - это бить тех, кто слабее и гнобить беззащитных. Ну так это не власть, это любой гопник может!

Тогда ради чего?

Я скажу тебе ради чего. Только ради того, чтобы в результате огромных усилий и жертв сдохнуть, если очень повезёт, в луже собственной мочи, а если не повезёт, то как друг Каддафи...

И стоило оно того?

Джерело: https://t.me/shipilovnews/1358

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: путін, росія

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