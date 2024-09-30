«Как супружеская драма может привести к войне на Кавказе»

Михаил Зыгарь для Der Spiegel(https://www.spiegel.de/ausland/russland-wie-ein-ehedrama-zu-einem-krieg-im-kaukasus-fuehren-koennte-a-a03d65b1-efbd-43d3-8654-f5f11812e4cd)

Татьяна Бакальчук — самая богатая женщина россии. Ее развод спровоцировал кризис, в котором участвуют правитель Чечни Рамзан Кадыров и президент Владимир путин.

● Неделю назад рядом с кремлем произошло настоящее сражение. Последний раз такое серьезное столкновение было, наверное, в 1917 году, когда большевики захватили москву. Но на этот раз все было сложнее. Это была битва не за власть в стране, а за любовь, семерых детей и владение компанией стоимостью в несколько миллиардов долларов.

● Татьяна Бакальчук, урожденная Ким, на протяжении нескольких лет была ролевой моделью для российских глянцевых журналов. Русскоязычная кореянка родилась в москве и работала учителем английского языка в школе. В 2004 году она основала интернет-магазин Wildberries, изначально занимаясь перепродажей одежды из немецких каталогов Otto и Quelle. Конкурентным преимуществом Бакальчук на первых порах было то, что она не требовала предоплаты и брала небольшую комиссию.

● Ее муж Владислав Бакальчук продал собственную компанию и вложил все деньги в бизнес жены. Одновременно они привлекли к работе всех родственников. За десять лет компания Бакальчук стала крупнейшим онлайн-ретейлером в россии — аналогом Amazon.

● В 2019 году владелица 99% акций Wildberries стала самой богатой женщиной россии. По версии Forbes, ее состояние оценивается в 7,4 миллиарда долларов. Ее мужу принадлежал символический 1%, но во всех интервью компания позиционировалась как семейный бизнес. Пара также управляла ею вместе: Владислав — как администратор, а Татьяна — как душа и визионер.

● За это время у супругов родилось семеро детей. В том же году Wildberries вошла в десятку крупнейших интернет-магазинов мира. Казалось, компанию ждет большое глобальное будущее, как и любящих друг друга Татьяну и Владислава.

● Но затем все изменилось.

● На первый взгляд, история компании никак не связана с войной россии в Украине. Однако при ближайшем рассмотрении она показывает, как россия возвращается к средневековому прошлому.

● По словам знакомых Бакальчука, серьезные проблемы у Wildberries начались в январе 2024 года, когда полностью сгорел большой склад в Ленинградской области. Компания настолько велика, что уже много лет является излюбленной мишенью для всевозможных мародеров, то есть для российских правоохранительных органов.

● Власти решили использовать пожар как предлог для проверок, которые могли бы помочь прокуратуре или ФСБ отобрать компанию у ее владельцев. В январе появились сообщения, что обыску подверглась даже квартира Бакальчуков.

● В таких ситуациях российские бизнесмены всегда поступают одинаково — ищут «крышу». Татьяна Бакальчук нашла ее в лице Сулеймана Керимова, российского олигарха из топ-20 списка Forbes. Керимов владеет крупной металлургической компанией и имеет очень тесные связи с кремлем. Он родом с Северного Кавказа, из Республики Дагестан, и является членом Совета Федерации.

● Тем временем ходят слухи, что у Татьяны Бакальчук был роман с бизнесменом Леваном Мирзояном, одним из руководителей крупнейшей в россии компании по производству наружной рекламы Russ Outdoor. Фактическим владельцем этой компании считается Сулейман Керимов, а брат Левана Мирзояна Роберт является управляющим директором.

● Миллиардер Керимов и братья Мирзоян спасли компанию Бакальчук от рейдерского захвата российскими силовиками, то есть от разорения.

● В это же время произошли и другие важные события. Татьяна ушла от мужа. Она также согласилась на слияние Wildberries и Russ Outdoor, при котором Бакальчук получала только 65% акций новой компании, а 35% отдавала партнерам. Всем было понятно, что это плата за «крышу».

● Владислав Бакальчук должен был осознать, что потерял жену, компанию, которой руководил, и деньги.

● российские деловые СМИ писали, что в результате слияния будет создана «цифровая торговая площадка», которая станет конкурентом американской Amazon и китайской Alibaba. Также писали, что на ее основе будет создана платежная система для глобальных расчетов в рублях в обход SWIFT. Сделку якобы даже поддержал Владимир путин. И якобы именно Сулейман Керимов рассказал путину о сделке.

● И тогда Бакальчук принял решение, которое мог бы принять средневековый феодал. В те времена действовало правило - если один король забирает твою землю, перейди на службу другому, соседнему королю, и пусть они договариваются между собой. Подобным образом решались споры в россии в 1990-е годы.

● В случае с семьей Бакальчук это означает: если «крыша» жены отнимает у тебя бизнес, ищи крышу получше. Владислав Бакальчук обратился за помощью к правителю Чечни Рамзану Кадырову.

● Глава Чечни утверждает, что они с Бакальчуком якобы давно дружат и поддерживают связь. По его словам, то, что происходило с Wildberries, было насильственным захватом, организованным братьями Мирзоян и «некоторыми известными кавказцами». Очевидно, он имел в виду дагестанца Керимова.

● Кадыров поручил расследовать это дело своей правой руке, депутату госдуры Адаму Делимханову, который подозревается в организации ряда убийств и несколько лет назад был объявлен в розыск в Объединенных Арабских Эмиратах.

● В течение следующего месяца пара дала множество интервью, в которых раскрыла подробности своей жизни. Владислав рассказал, что Леван Мирзоян загипнотизировал его жену, и она бросила их детей. Сам же он идеализировал Татьяну и доверял ей как никому другому. Теперь он требует не один процент, а половину компании.

● Татьяна ответила, что дети были на каникулах с матерью, а Владислав о них не заботился, только приезжал домой для постановочных фото. Она также обвинила мужа в жестоком обращении и намекнула на домашнее насилие.

● 18 сентября Владислав Бакальчук и группа чеченцев попытались ворваться в штаб-квартиру Wildberries в торговом центре «Романов двор», расположенном прямо напротив кремля. В этом же здании находится самый престижный спортивный клуб москвы, где тренируются министры и кинозвезды.

● Однако злоумышленников остановили другие выходцы с Северного Кавказа — жители Ингушетии. Интересно, что с обеих сторон было много спортсменов — бывших профессиональных борцов и бойцов смешанных единоборств. Также с обеих сторон были сотрудники правоохранительных органов — Национальной гвардии или МВД. Неизвестно, кто открыл огонь первым, но семь человек получили ранения, а двое ингушей, работавших охранниками в Wildberries, были убиты.

● Несколько участников перестрелки, в том числе Бакальчук, были задержаны. По данным СМИ, Владиславу было предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство сотрудников правоохранительных органов. Несмотря на это, его и еще нескольких участников перестрелки вскоре отпустили домой. Это показывает, как работает «крыша» в современной россии — можно устроить бойню с жертвами в центре москвы и даже не быть арестованным за это.

● Татьяна Бакальчук рассказала, что была попытка захвата компании, на этот раз организованная ее мужем и Рамзаном Кадыровым. И она попросила больше не называть ее по фамилии Бакальчук. Отныне она снова Татьяна Ким.

● Тем временем конфликт вышел на новый уровень. Тела убитых ингушей были возвращены на родину. В аэропорту их встречали около 10 000 человек. Похороны стали своего рода античеченской демонстрацией — между чеченцами и ингушами давно существуют конфликты, и этот инцидент вновь вывел их на первый план.

● Чеченцы и ингуши — родственные народы, их языки похожи. В Советском Союзе они жили в одной Чечено-Ингушской автономной республике, но после распада СССР республики разделились, и с тех пор ведутся споры за некоторые приграничные территории.

● 23 сентября государственное телевидение Чечни опубликовало видеозапись встречи двух делегаций — чеченской и ингушской — с целью урегулирования конфликта. Ингушскую сторону представлял, в частности, миллиардер Михаил Гуцериев. Чечню представлял Делимханов, назначенный Кадыровым. Он открыто угрожал ингушам и обвинял их в превращении деловых споров в этнический конфликт.

● Удивительно, что семейный спор из-за миллиардного бизнеса разгорелся так быстро, что можно говорить почти о войне на Кавказе. Рамзан Кадыров не собирается сдаваться. За два с половиной года, прошедших с начала войны в Украине, он уже успел взять под контроль целый ряд активов.

● Сначала он приобрел сеть кофеен, работавших в россии под брендом Starbucks, затем завладел российскими акциями Danone — после национализации активов Danone в россии компанию возглавил племянник Рамзана Кадырова, и, по данным многочисленных источников, теперь Кадыров полностью контролирует всю компанию.

● Судя по всему, он уже считает Wildberries новой частью своей бизнес-империи и рассматривает Бакальчука в лучшем случае как младшего партнера. Сил Кадырова, похоже, хватило на то, чтобы защитить своего партнера от преследования. Но сможет ли он одолеть Сулеймана Керимова?

● Бывшим супругам, какую бы сторону они ни выбрали, вряд ли удастся сохранить контроль. Их влиятельные «крыши» явно намерены узурпировать компанию, и, возможно, мы даже не знаем полного списка претендентов на владение онлайн-бизнесом.

● Такой стиль ведения бизнеса подходит сегодняшней россии, воюющей в Украине. Насилие стало нормой, вполне законным средством решения проблем.

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Давно хотел описать эту историю, но ленился. Имхо, это очень смешно и достойно экранизации Гаем Ричи.

Родившаяся в Чечне кореянка Ким при помощи мужа по фамилии Бакальчук организовывает многомиллиардный бизнес.

На крупном складе компании происходит пожар, и российские силовики, почувствовав слабость, пытаются рейдернуть бизнес.

Ким находит крышу в лице дагестанца Керимова, близкого к путину.

Затем она уходит от мужа к армянину Мирзояну, работающему на Керимова, и начинает слияние своей и его компаний.

Бакальчук обращается за помощью к чеченцу Кадырову, чтобы спасти свою долю. Кадыров выдает грозные видосы и отправляет на штурм офиса компании своих бойцов.

В нескольких сотнях метров от кремля чеченские бойцы сталкиваются с ингушскими охранниками и начинают стрельбу. Семь раненых и двое убитых. Оба ингуши.

В Ингушении 10 тысяч людей приходят встречать тела погибших.

Ингушский миллиардер Гуцериев приезжает на стрелку с правой рукой Кадырова Делимхановым.

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Если бы это был фильм Гая Ричи, в его финале все друг друга поубивали бы. В нашей истории такого (пока?) нет, но все равно весело.

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/17473

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