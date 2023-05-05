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Ключові результати роботи антикорупційних органів за квітень. ВАКС

Ключові результати роботи антикорупційних органів за квітень. ВАКС

Підбірка новин з ВАКС за квітень: 

Вироки:

● директора ПАТ «Інфраструктура відкритих ключів» Ігнатова засудили до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна у справі Укрхімтрансаміаку щодо заволодіння 43,5 млн грн;

● ексчиновника з системи Мін’юсту Дзюдзя апеляція ВАКС остаточно засудила до 5 років ув’язнення з конфіскацією майна;

● внаслідок вироку ВАКС міського голову Полтави Мамая офіційно звільнили з посади мера;

● ексголову Рахункової Палати Магуту та ще двох осіб виправдали у справі про нібито незаконне заволодіння службовою квартирою.

Інше:

● ВАКС обрав 4 млн грн застави експершому заступнику міністра Інфраструктури Шульмейстеру;

● ВАКС обрав заочну варту Довбенку, якого підозрюють в організації дерибану арештованого майна на майже півмільярда гривень;

● ВАКС обрав 6 млн грн застави нардепу Ісаєнку, якого підозрюють у спробі заволодіти 8 га землі в Києві. 2 травня апеляції ВАКС збільшила розмір застави до 26 млн грн;

● ВАКС змінив запобіжні заходи обвинуваченим у справі заводу Краян, зокрема меру Одеси Труханову обрали 30 млн грн застави, а його заступнику Вугельману - понад 5 млн грн.

● директорці адвокатського обʼєднання “Ілляшев та партнери” Майоровій обрали заставу в 1,2 млн грн у справі про ймовірну розтрату 18 млн грн ДП “Антонов”;

● Верховний Суд виправив грубу помилку апеляції ВАКС і відправив справу судді із Закарпаття Пака і його спільника на новий апеляційний розгляд;

● ВАКС закрив справи щодо можливого недекларування активів нардепами Волинцем та Шол через закінчення строків давності;

● ВАКС відмовив у клопотанні про продовження строків слідства у справі Коболєва та залишив без розгляду повторне клопотання детектива. Розслідування у справі завершили.

Перша частина підсумків квітня була тут. https://allkharkov.ua/news/crime/kluchov-rezyltati-roboti-antikorypcinih-organv-za-kvten-naby-sap.html

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2256

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