Князев снимал элитную квартиру за тысячу гривень в месяц - НАЗК

НАЗК составило протокол в отношении экс-главы Верховного суда Князева за нарушение ограничений относительно подарков. На того самого Князева, которого поймали на взятке в 2,7 млн $.

Так вот, его обвиняют ав том, что у него была аренда квартиры в Печерском районе (Липки) Киева площадью 133 кв. м по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья. На основании договора аренды недвижимого имущества, заключенного в конце 2017 года, судья снимал квартиру для проживания с ежемесячной платой 1 тыс. грн.

Получается, что экс-глава Верховного суда арендовал 133 метра в блатном районе по цене 7,52 гривны за метр. Если честно, то по такой цене, что тогда, что сейчас, невозможно было арендовать квартиру в Киеве не только на Печерске, а даже на окраине в каком-то подвале. Но Князеву удалось. Честный судья. И доверие к судам такое же...

А ещё экс-главе Верховного суда Всеволоду Князеву уменьшили сумму залога до 35 млн гривен и продлили содержание под стражей еще на два месяца. Об этом сообщает САП.

Изначально сумма залога была 55 млн. потом она снизилась до 45 млн, а сегодня установлена на уровне 35 млн. Ну, отпускайте его уже. Пацану аренду надо платить. На Печерске. По 7,52 гривны за метр.

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/37673

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