Кого поміняли на наших

З одним із них я знайомий персонально.

1. Криштоп Максим Сергійович, підполковник, заступник командира 47-го авіаполку в м.Воронеж.

Бомбив Балаклею та Ізюм, тож, на його рахунку не одна жертва. Був збитий в перший місяць війни. В березні 22-го на прес-конференції російських пілотів покаявся в злочинах, які скоїла російська авіація і він особисто.

2. Малов Сергій Володимирович, майор, командир ланки 159-го авіаполку в Карелії.

Клеїв з себе дурня, стверджуючи, що бомбив лише антени РЛС, здійснивши 20 бойових вильотів.

3. Косик Сергій Сергійович, заступник командира 14-го авіаполку в м.Курськ.

Пілот Су-30СМ. Бомбив Харків та Балаклею. Спілкуючись зі мною влітку 22-го, засуджував війну, але якось абстрактно, мовляв, зрозумів, що війна це погано.

Зараз, напевно, в Росії вони будуть розповідати про тортури «укронацистів». Це прогнозовано. Головне, щоб вони не вирішили повернутися за штурвалами своїх «сушек», тому що, якщо повернуться, другий обмін навряд чи для них відбудеться.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/31283

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