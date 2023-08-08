Коментар САП щодо угоди між прокурором САП та колишнім міністром екології

Коментар щодо угоди про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та колишнім міністром екології та природних ресурсів України

Виконувач обов’язків начальника відділу САП Ігор Гарванко у коментарі виданню «Дзеркало тижня» пояснив що таке угода, мотиви її ухвалення та роз’яснив інші аспекти у розслідуванні справи стосовно колишнього міністра екології та природних ресурсів України.

«Прокурор у своїй роботі не оцінює угоду з призми зрада/перемога. Угода — це інструмент досягнення результату: притягнення винної особи до відповідальності та виконання основних завдань кримінального судочинства», - підкреслив Ігор Гарванко у коментарі виданню.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/1554

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