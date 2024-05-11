Кремль забеспокоился об идеологии, которая рушится на глазах всего мира.

Вчера вновь избранный, а не самом деле - старый и несменяемый президент рф своим указом №314 утвердил «основы государственной политики в области исторического просвещения».

Этим документом путин хочет на законодательном уровне закрепить весь тот бред, который он наговорил с 2014 года об «исторических и исконно русских землях», «триедином народе», «братьях», «духовных скрепах в Херсонесе», «единой киевской купели», «россия нигде не заканчивается», «денацификации и демилитаризации Украины», «асвабаждении Дамбасса», а фактически – уничтожении украинцев, как нации и Украины, как государства, «не мы первыми напали» и много чего другого.

«Основы» содержат 7 разделов, в которых поясняются основания для выработки госполитики в области исторического просвещения, ее цели и задачи, принципы, механизмы и ожидаемые результаты. Перечисляется все то, что как раз нарушила путинская власть, но приписала себе в заслуги: «любовь к родине, сопричастность к истории страны, уважение к предкам, сплоченность общества, поддержание мира и согласия, сохранение традиционных ценностей, вовлеченность граждан в решение задач местного и государственного значения».

Основой «исторического просвещения» в рф выступает якобы «научное историческое знание и образование». Не то ли, которое начато с фальсификаций истории еще с времен Петра I и Екатерины II, придворных царских историков и исторических мистификаторов идеологического отдела ЦК КПСС, и аж до телевизионной истории в интерпретации дугиных, соловьевых и прочих лизоблюдов Кремля?

В «основах» Кремль называет угрозами для страны «действия иностранных государств по отрицанию или преуменьшению вклада россии в развитие мировой цивилизации, попытки искажения исторической памяти, а также фальсификации истории».

Чего же хочет путин? «Сохранение памяти о значимых событиях россии и выдающихся личностях, расширение доступа граждан к достоверным знаниям», «сохранения памяти о защитниках отечества и недопущения умаления подвига народа при его защите».

Предписано «совершенствовать контроль за качеством образовательных программ, господдержку общественников, занимающихся сохранением исторической памяти, создание условий для изучения отечественной истории в школах и вузах на основе научных достижений и при обеспечении исторической правды, создание отечественной системы мониторинга научных публикаций, независимой от зарубежных рейтингов, повысить роль учреждений культуры в историческом просвещении».

То есть, теперь россияне будут учить историю, созданную в воображении путина и его приспешников. А вот за ее отрицание или искажении скоро появится соответствующая статья в уголовном кодексе рф. Над этим уже работают! То есть, вся суть «основ» сводится к тому, что история россии – это все то, что придумал и говорит путин!

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1758

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