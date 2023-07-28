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Любитель Мальдив депутат Аристов получил подозрение

Любитель Мальдив депутат Аристов получил подозрение

СБУ и ГБР собрали доказательную базу на депутата Юрия Аристова, который, несмотря на запрет, уехал отдыхать на Мальдивы.

На основании собранных улик Генпрокурор сообщил нардепу о подозрении по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог).

Во время обысков в доме депутата СБУ обнаружила загранпаспорт народного избранника, в котором содержатся отметки о въезде на Мальдивы. В то же время, по официальной версии депутата, он был в командировке в европейской стране.

Джерело: https://t.me/u_now/106612

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