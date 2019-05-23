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Майже 400 грамів канабісу виявили харківські митники

Майже 400 грамів канабісу виявили харківські митники

Сьогодні в пункті пропуску «Плетенівка» харківські митники в ході відпрацювання інформації УСБУ в Харківській області виявили майже 400 грамів канабісу.

Під час митного контролю громадянка України, яка прямувала пішою ходою до Росії, заявила про відсутність предметів, заборонених або обмежених до переміщення через митний кордон України. Але в ході огляду її ручної поклажі було виявлено пакунок з «травичкою» вагою приблизно 400 грамів, яку жінка намагалася вивезти за кордон.

Відносно правопорушниці складено протокол про порушення митних правил за статтею 472 Митного кодексу України.

Источник: sfs.gov.ua

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