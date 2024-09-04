На болотах еще одного разработчика гиперзвуковых технологий отправили в колонию

Силовики рф продолжают «зачистку» ученых-физиков, которые занимались разработками и исследованиями в области гиперзвуковых технологий. Сегодня мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии строгого режима директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка.

Его признали виновным в двух эпизодах госизмены, якобы он передал секретные данные Китаю.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/41781

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