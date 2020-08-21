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На Гоптовке СБУ задержала женщину, которая получала соцвыплаты для боевиков "ДНР"

На Гоптовке СБУ задержала женщину, которая получала соцвыплаты для боевиков ДНР

На Харьковщине контрразведка СБУ перекрыла очередной канал незаконных соцвыплат из госбюджета, в том числе и боевикам незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия СБУ, жительница Горловки за денежное вознаграждение оформляла жителям временно оккупированных районов Донетчины документы для назначения соцвыплат. 

Установлено, что женщина лично получала на подконтрольной украинской власти территории незаконно начисленные средства и доставляла их на временно оккупированные территории Донецкой области как через линию разграничения, так и через территорию РФ. 

Правоохранители задокументировали, что среди заказчиков «услуги» были участники незаконных вооруженных формирований.

Злоумышленницу задержали в пункте пропуска «Гоптовка» в Харьковской области при попытке пересечения госграницы с РФ. 

При осмотре у задержанной обнаружили почти 750 000 в гривневом эквиваленте, банковские карты, доверенности, черновые записи и другие документальные материалы, подтверждающие получение украинских денег террористами так называемой ДНР.

Сейчас женщине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: днр

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