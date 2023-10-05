НАБУ правомірно оголосило Жеваго у розшук, бо він тричі не прибував на допити

Про це йдеться в ухвалі слідчого судді ВАКС від 20 вересня 2023 року.

Адвокати Жеваго намагалися оскаржити постанову про оголошення його у розшук, а також постанову про зупинення досудового розслідування.

Нагадаємо, що підозру Костянтин Жеваго отримав у справі ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва. Її вручили 28 липня 2023 року у порядку міжнародного співробітництва.

Того ж дня Жеваго вручили повістки про виклик до НАБУ на допит на 17, 24 серпня та 5 вересня.

Однак він жодного разу не прибув за викликом без поважних причин, тому детектив 6 вересня виніс постанову про оголошення його у розшук і зупинив розслідування.

Адвокати намагалися переконати суд, що Жеваго мав поважні причини не прибувати на допит, бо суд у Франції заборонив йому залишати територію міста Париж.

Пояснення захисту суддю не переконало, так як французький суд встановив свою заборону лише до кінця екстрадиційної процедури.

31 березня 2023 року Апеляційний суд Шамбері відмовив українським органам влади в екстрадиції Жеваго. Відповідно з цієї дати заборона не діє.

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Суддя також вказав, що захисту належало підтвердити, що Жеваго мав намір відвідати НАБУ і звертався до представників французьких органів правопорядку за дозволом, але йому відмовили. Адвокати також не змогли сказати, чи дозволяє законодавство Франції отримувати тимчасовий дозвіл залишити певну територію у зв'язку з поважними причинами.

Цікаво, що у рішенні є посилання на ухвалу Слідчої палати Апеляційного суду Шамбері від 5 січня 2023 року, згідно якої Жеваго має постійне місце проживання у Дубаї в ОАЕ, є підприємцем у Швейцарії, Лондоні та Дубаї.

Також у 2021 році він звертався за наданням притулку у Гібралтарі, а його дружина постійно проживає в Дубаї та Лондоні, тому це свідчить про відсутність у Жеваго будь-яких соціальних зв'язків з Україною. А це, в свою чергу, дає підстави сумніватися у його щирому бажанні прибувати на виклики до НАБУ, а ухвала є лише формальним легальним приводом для такого неприбуття.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2555

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