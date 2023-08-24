Направлено до суду обвинувальний акт у справі про зловживання київської судді своїм службовим становищем

23 серпня 2023 року прокурор САП за результатами досудового розслідування, проведеного детективами НАБУ, направив до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт стосовно судді одного з районних судів м. Києва, обвинуваченої у зловживанні владою та внесенні службовою особою до офіційного документа завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2020 року суддя ухвалила рішення про зняття арешту з 110,7 тис. Євро та 9,3 тис. дол. США, арештованих в межах кримінального провадження, обґрунтувавши своє рішення начебто належністю цих коштів іншому громадянину, а не обвинуваченому у справі.

Проте з’ясувалося, що жодних правових підстав для ухвалення цього рішення у судді не було, оскільки клопотання, яке вона розглядала, не містило фактичних даних, що підтверджували б належність вилучених коштів іншій особі. Крім того, суддя розглянула це клопотання за відсутності у судовому засіданні заявника, його представника, прокурора, а також поданих ними відповідних клопотань щодо здійснення судового розгляду без їх участі. Аби надати своєму рішенню законного вигляду, суддя в постановленій ухвалі вказала завідомо неправдиві відомості про нібито подачу представником заявника до суду заяви про розгляд клопотання без його участі.

Поміж іншого встановлено, що суддя не мала законного права розглядати це питання, оскільки провадження було передано на розгляд по суті, а такі клопотання розглядаються лише під час досудового слідства.

Такі дії судді завдали власнику вищевказаних коштів шкоди на суму майже 4 млн грн.

- Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/1593

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