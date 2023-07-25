НАБУ і САП викрили голову Державної судової адміністрації Сальнікова на підбурюванні до надання хабаря суддям Верховного Суду

За даними слідства, голова Державної судової адміністрації ще 5 березня отримав від представника приватної фірми 7,5 тисяч доларів, з яких 5 тисяч доларів мали бути передані суддям за ухвалення рішення, а 2,5 тисяч доларів — залишені собі за посередницькі послуги.

Надалі голова ДСА обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного Суду, зокрема й через залучення до цього його колишнього голови Всеволода Князєва.

Після викриття Князєва головa ДСА говорив, що рішення все одно буде прийняте і він передомовиться з Головою одного із Касаційних судів.

А от публічно Сальніков заявляв, що ДСА «виявляє нульову толерантність до будь-яких проявів корупції в судах, інших органах та установах у системі правосуддя».

Олексій Сальніков повноцінно очолює ДСА з квітня 2022 року.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2420

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