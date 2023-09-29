Объявлено подозрение украинской спортсменке, которая ждет «освобождение» Харькова

Следствием установлено, что 20-летняя украинская вице-чемпионка мира по пауэрлифтингу родом из с. Байрак Изюмского района теперь живет в россии и участвует в пропагандистских интервью.

Так на пророссийском телеграмм-канале «Малькевич Live» вышел анонс эфира при онлайн-участии украинской спортсменки.

Девушка заявила, что учится на третьем курсе харьковского вуза и добавила: «Я жду освобождения Харькова очень сильно. Домой как бы хочется. Я верю в эту победу».

Джерело: https://t.me/now_kharkov/45594

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