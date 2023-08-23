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Оборудки з привласненням керівництвом військової частини на Дніпропетровщині грошового забезпечення бійців

Оборудки з привласненням керівництвом військової частини на Дніпропетровщині грошового забезпечення бійців

ДБР завершило розслідування оборудки з привласненням керівництвом військової частини на Дніпропетровщині грошового забезпечення бійців

● Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно двох офіцерів однієї з військових частин Дніпропетровської області. Вони привласнили понад 3,5 млн гривень, які призначалися для виплат військовослужбовцям.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

● Як встановило слідство, для реалізації протиправної схеми начальник відділення персоналу штабу та начальник стройової частини підробили документи та «влаштували» в частину близько 10 цивільних осіб. Вони жодного відношення до служби не мали, а просто отримували грошове забезпечення, у тому числі доплати за нібито участь у бойових діях.

Всі гроші перераховувалися організаторам схеми, які встигли привласнити 3,5 млн гривень.

● Коли «схемниками» зацікавилося ДБР, один з фігурантів вирішив підкупити слідчого за 10 тисяч доларів США. Військового затримали у лютому під час передачі хабаря.

● На початку серпня 2023 року рішенням Кіровського районного суду міста Дніпропетровська, військового, який пропонував хабар працівнику ДБР, визнано винним у наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України) та засуджено на 4 роки позбавлення волі.

● Нині ж обох фігурантів судитимуть за фактом заволодіння чужого майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

У межах досудового розслідування, один з військових відшкодував частину вкрадених грошей на суму у понад 600 тисяч гривень.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3761

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