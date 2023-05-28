Одна компанія вже відправила 500 дронів: як Росія обходить санкції через Казахстан

Казахстан став однією із країн, яка продовжує співпрацювати із Росією та постачати їй комплектуючі до дронів та навіть самі безпілотники. Ймовірно, що казахстанська влада не може відмовити країні-агресорці черех страх.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка видання "Важливі історії" Марія Жолобова. За її словами, нерідко махінації навіть не приховуються.

Як працюють схеми

Марія Жолобова пояснила, що зрозуміти, як саме у Казахстані обходять санкції виявилося доволі просто. Для цього достатньо було вивчити митну статистику та декларації. Це дало змогу визначити, хто найбільше зараз постачає електронних деталей до Росії.

Клієнти у Росії – це або оборонні підприємства, або у випадку із безпілотниками – це якісь організації, які відправляють "добровольцям" дрони на війну, – наголосила вона.

Вже відомо, що одна компанія купує дрони за кордоном і постачає їх в Росію. Число безпілотників, які вже доставлено туди, сягає 500 одиниць.

"Це організація, яка цілком відкрито підтримує війну. Вони відкрито збирають пожертвування, купують дрони і відправляють їх на фронт", – повідомила Жолобова.

Компанія спершу приховувала істинні цілі своєї діяльності та наголошувала на забезпеченні виключно Казастану необхідними товарами.

Як злочинці виправдовуються

Журналістка видання "Важливі історії" зауважила, що такі кейси можна відшукати всюди. Наприклад, одна німецька компанія постачає в значній кількості західні мікрочіпи в Казахстан. Вона належить сину власників німецької компанії, які є росіянами.

Коли ми їх запитали, вони почали брехати та сказали, що не уявляють навіть кому вони постачають комплектуючі, – пояснила вона.

Серед виправдань – комплектуючі для відеореєстраторів. Втім, водчас ці елементи використовуються для російських ракет та дронів.

Навіть невеликі компанії із великими обсягами збільшили імпорт мікрочипів за час війни завдяки Росії. Натомість влада Казахстану просто закриває на це очі, прагнучи не розпалювати конфлікт із російською владою.

Джерело: 24tv.ua

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