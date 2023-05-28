Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:03
Просмотров: 85

Одна компанія вже відправила 500 дронів: як Росія обходить санкції через Казахстан

Одна компанія вже відправила 500 дронів: як Росія обходить санкції через Казахстан

Казахстан став однією із країн, яка продовжує співпрацювати із Росією та постачати їй комплектуючі до дронів та навіть самі безпілотники. Ймовірно, що казахстанська влада не може відмовити країні-агресорці черех страх.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка видання "Важливі історії" Марія Жолобова. За її словами, нерідко махінації навіть не приховуються.

Як працюють схеми

Марія Жолобова пояснила, що зрозуміти, як саме у Казахстані обходять санкції виявилося доволі просто. Для цього достатньо було вивчити митну статистику та декларації. Це дало змогу визначити, хто найбільше зараз постачає електронних деталей до Росії.

Клієнти у Росії – це або оборонні підприємства, або у випадку із безпілотниками – це якісь організації, які відправляють "добровольцям" дрони на війну, – наголосила вона.

Вже відомо, що одна компанія купує дрони за кордоном і постачає їх в Росію. Число безпілотників, які вже доставлено туди, сягає 500 одиниць.

"Це організація, яка цілком відкрито підтримує війну. Вони відкрито збирають пожертвування, купують дрони і відправляють їх на фронт", – повідомила Жолобова.

Компанія спершу приховувала істинні цілі своєї діяльності та наголошувала на забезпеченні виключно Казастану необхідними товарами.

Як злочинці виправдовуються

Журналістка видання "Важливі історії" зауважила, що такі кейси можна відшукати всюди. Наприклад, одна німецька компанія постачає в значній кількості західні мікрочіпи в Казахстан. Вона належить сину власників німецької компанії, які є росіянами.

Коли ми їх запитали, вони почали брехати та сказали, що не уявляють навіть кому вони постачають комплектуючі, – пояснила вона.

Серед виправдань – комплектуючі для відеореєстраторів. Втім, водчас ці елементи використовуються для російських ракет та дронів.

Навіть невеликі компанії із великими обсягами збільшили імпорт мікрочипів за час війни завдяки Росії. Натомість влада Казахстану просто закриває на це очі, прагнучи не розпалювати конфлікт із російською владою.

Джерело: 24tv.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

"Благословляє контрнаступ ЗСУ": хакери зламали сайт резиденції патріарха РПЦ Гундяєва
Сегодня 10:08    28
росіяни загадили мінами 174 тисячі кв км українських теріторій
Сегодня 09:55    52
Харківщина, 28 травня
Сегодня 08:56    83
Спецслужби рф розпочали втілювати провокацію із хімічною зброєю!
Сегодня 08:50    100
Ціни на газ різко знизились: плани Росії провалилися
Сегодня 08:38    125
Електронний рецепт на ліки: як його отримати та купувати препарати по-новому
Сегодня 08:26    135
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.23 орієнтовно
Сегодня 08:23    108
Внаслідок операції у Бєлгородській області, була зібрана важлива для української розвідки інформація
Сегодня 08:14    125
ISW, 27 мая
Сегодня 08:10    119
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 28 травня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:04    129
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 