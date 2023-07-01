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оккупанты вывезли еще 185 украинских детей в рф
С временно оккупированных территорий Херсонской области российские захватчики вывезли еще 185 украинских детей якобы "на отдых" в рф.
Об этом сообщает первый замглавы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.
"Продолжается история с "оздоровительными лагерями" где-то в Адыгее или где-нибудь еще. На днях еще 185 детей из Херсонской области отправили "отдыхать". Такой отдых - это похищение", - написал Соболевский.
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Джерело: https://t.me/infosprotyv/19472