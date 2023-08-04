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Олігарху Жеваго оголосили підозру у справі щодо корупції у Верховному Суді

Олігарху Жеваго оголосили підозру у справі щодо корупції у Верховному Суді

НАБУ і САП повідомили про підозру власнику групи «Фінанси і кредит» Костянтину Жеваго, який зараз перебуває у Франції.

Жеваго підозрюють у наданні неправомірної вигоди Голові та суддям Верховного Суду в обмін на рішення на його користь.

Про підозру Жеваго повідомили заочно.

Раніше підозру у цій справі отримав ексголова Верхового Суду Всеволод Князєв та його спільник-адвокат Олег Горецький.

Нагадаємо, що сам Жеваго в коментарі УП заявив, що ні з Князєвим, ні з Горецьким він е знайомий і жодного разу з ними не спілкувався.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2443

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