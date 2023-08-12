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Олігарху-втікачу Онищенку просять призначити покарання у 15 років позбавлення волі

Олігарху-втікачу Онищенку просять призначити покарання у 15 років позбавлення волі

У Вищому антикорсуді триває розгляд «газової справи». Прокурор САП сьогодні закінчила свій виступ в дебатах, який тривав декілька останніх засідань.

САП просить для олігарха Олександра Онищенка покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У випадку обвинувального вироку, в дохід держави може перейти нерухоме майно Онищенка, приватний літак, корпоративні права, а також арештований газ у компаній, пов'язаних з Онищенком і "газовою схемою".

Іншій обвинуваченій - колишньому ревізору ПрАТ «ПЛАСТ» Олені Павленко - просять 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також прокурор просила задовольнити цивільний позов Укргазвидобування на 740 млн грн.

Окрім того, свій виступ у дебатах завершив представник ПАТ «Укргазвидобування» (100% акцій належать державній НАК «Нафтогаз України»), який просив задовольнити цивільний позов.

Нагадаємо, йдеться про одну з наймасштабніших корупційних схем в історії України, організовану, за даними обвинувачення, колишнім депутатом Онищенком. Щодо 17 осіб обвинувальні акти скеровано до суду і справи слухаються у ВАКС, стосовно 11 — набрали законної сили обвинувальні вироки.

Раніше за ініціативи антикорупційних органів ВАКС передав ГУР Міноборони 600 тисяч доларів, які у 2016 році вилучили в межах розслідування «газової справи».

Справа Онищенка розглядається заочно, так як сам Онищенко вже давно втік з України. У травні 2020 року німецький суд відмовив у його екстрадиції, бо нібито існує значна ймовірність того, що в разі екстрадиції "не буде дотримано мінімальних стандартів міжнародного права щодо умов утримання в тюрмах".

У січні 2021 року США внесли Онищенка до санкційного списку за участь у «підтримуваній Росією мережі втручання у вибори президента США». У жовтні 2021 року стало відомо, що Онищенко нібито отримав російське громадянство.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2461

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