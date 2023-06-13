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Ось такий пост зробив Дмитро Мєдвєдєв вчора, опанувавши примітивною версією Photoshop

Ось такий пост зробив Дмитро Мєдвєдєв вчора, опанувавши примітивною версією Photoshop

Серед путінської верхівки цей алкоголік, який мавпує путіна, відіграє важливу роль.

«У кремлівській ієрархії Медведєв виконує роль «зицпредседателя Фунта». Його завдання – відповідати за дії справжнього махінатора – Путіна. Наприклад, у 2008 році війну проти Грузії розпочав президент Медведєв. А у 2014 році президент «відмовився», але прем’єр Медведєв використав «зелених чоловічків». І за війну 2022 року також несе відповідальність Медведєв. Усі бачили, як президент запитував згоду на початок СВО військ у членів Радбезу. А хто відповідає за підготовку документів у цій організації? Правильно, секретар Медведєв. Якщо щось піде не так, виявиться, що Медведєв увів в оману вище керівництво країни», - аналітик Юрій Хрістензен.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/33867

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