Пойман иностранец, похитивший ребенка у харьковчанки

Силовики разыскали гражданина Франции, который напал на харьковчанку и забрал общего ребенка. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет Newsroom.

Ранее Дарья Донец рассказала о похищении трехлетней дочери. По словам матери, супруг подстерег ее у дверей квартиры, затащил в комнату и связал, после чего забрал девочку. Мужчину попытались остановить друзья женщины, однако биологический отец применил газовый баллончик и сумел скрыться. По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по статье 146 УК Украины ("незаконное лишение человека свободы").

Семейная пара сейчас находится на стадии бракоразводного процесса, а в апреле 2018 года Ленинский районный суд постановил, что маленькая Эмма должна оставаться с матерью. При этом Дарью обязали привозить ребенка во Францию и не препятствовать ее общению с отцом. Однако, по словам харьковчанки, мужчина не выполнил условия соглашения.

По предварительной информации, Вальденер повез ребенка на западную Украину и планировал пересечь границу с Румынией. Однако в районе Борисполя автомобиль, в котором находилась девочка и ее биологический отец, остановили правоохранители. Все подробности случившегося выясняются.

Источник: www.sq.com.ua

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