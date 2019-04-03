Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:13
Просмотров: 146

Пойман иностранец, похитивший ребенка у харьковчанки

Пойман иностранец, похитивший ребенка у харьковчанки

Силовики разыскали гражданина Франции, который напал на харьковчанку и забрал общего ребенка. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет Newsroom.

Ранее Дарья Донец рассказала о похищении трехлетней дочери. По словам матери, супруг подстерег ее у дверей квартиры, затащил в комнату и связал, после чего забрал девочку. Мужчину попытались остановить друзья женщины, однако биологический отец применил газовый баллончик и сумел скрыться. По данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по статье 146 УК Украины ("незаконное лишение человека свободы").

Семейная пара сейчас находится на стадии бракоразводного процесса, а в апреле 2018 года Ленинский районный суд постановил, что маленькая Эмма должна оставаться с матерью. При этом Дарью обязали привозить ребенка во Францию и не препятствовать ее общению с отцом. Однако, по словам харьковчанки, мужчина не выполнил условия соглашения.

По предварительной информации, Вальденер повез ребенка на западную Украину и планировал пересечь границу с Румынией. Однако в районе Борисполя автомобиль, в котором находилась девочка и ее биологический отец, остановили правоохранители. Все подробности случившегося выясняются.

Источник: www.sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

13-річний хлопчик купив мамі автомобіль
Сегодня 16:24    208
Аутизм у ребенка: как его распознать
Сегодня 09:35    175
Иностранец похитил трехлетнюю дочь у харьковчанки: появились фото разыскиваемых
02.04.2019 00:04    602
В детский хоспис Харькова поступила гуманитарная помощь из США
30.03.2019 08:40    146
14-летняя дочь Гвинет Пэлтроу публично осадила актрису
28.03.2019 09:26    282
Есть границы для детей: Джулия Робертс открыла секрет воспитания своих детей
21.03.2019 08:57    223
Областная детская больница №1 получила современный рентген-аппарат
21.03.2019 07:30    126
Вспышка кишечной инфекции в харьковском садике не подтвердилась
21.03.2019 06:43    117
Мінфін: Публічна закупівля кохлеарних імплантів для дітей через систему ProZorro розпочнеться в кінці березня
20.03.2019 11:00    131
Павло Петренко: ми реалізували низку ініціатив для сприяння відповідальному батьківству
19.03.2019 10:52    123
Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 