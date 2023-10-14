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Поліція почала розслідування щодо Олексія Арестовича через його висловлювання про жінок
Про це повідомила депутатка Інна Совсун, яка раніше написала заяву на блогера.
Арестович, колишній радник ОП, втрапив у скандал через свої закриті лекції, де начебто висловлював сексистські ідеї та навіть закликав до насильства над жінками.
Сам він твердить, що його слова перекрутили, а резонансні слова він казав, перебуваючи в акторському образі.
Арестович уже не вперше потрапляє в неоднозначні ситуації.
Джерело: https://t.me/bbcukrainian/19470