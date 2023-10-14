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Поліція почала розслідування щодо Олексія Арестовича через його висловлювання про жінок

Поліція почала розслідування щодо Олексія Арестовича через його висловлювання про жінок

Про це повідомила депутатка Інна Совсун, яка раніше написала заяву на блогера.

Арестович, колишній радник ОП, втрапив у скандал через свої закриті лекції, де начебто висловлював сексистські ідеї та навіть закликав до насильства над жінками.

Сам він твердить, що його слова перекрутили, а резонансні слова він казав, перебуваючи в акторському образі.

Арестович уже не вперше потрапляє в неоднозначні ситуації.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/19470

Новости портала «Весь Харьков»

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