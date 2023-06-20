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После подрыва ГЭС погибли сотни жителей Олешек, потому что оккупанты отказали им в эвакуации - ЦНС

После подрыва ГЭС погибли сотни жителей Олешек, потому что оккупанты отказали им в эвакуации - ЦНС

россияне на временно оккупированных территориях не эвакуировали людей, не имеющих российского паспорта.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

«По предварительным данным более 500 жителей временно оккупированных Олешек на левобережье Херсонщины погибли из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Люди погибли из-за того, что оккупанты отказали в эвакуации тем, кто не имеет российского паспорта. Нарушая все нормы Международного гуманитарного права и обычной человечности, россияне просто оставили местных насмерть», - говорится в сообщении.

#оккупанты #эвакуация

Джерело: https://t.me/infosprotyv/18850

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