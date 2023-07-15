Прежде чем дважды прокричит петух...

Під час суду, у справі митрополита УПЦ МП Павла прокурор зачитав матеріали нової справи, в рамках якої священнослужителя підозрюють у виправданні російської агресії та розпалюванні релігійної ворожнечі.

● «придурки-маразматики в Америці кажуть, що моляться за мир і тут же зброю пхають»;

● «У Тернополі всі один одного вже б'ють і віддають просто на фронт. Вони це напевно роблять, щоб вибити східну та центральну Україну, вся ця бандерівщина там процвітатиме»;

● «Там це все не Україна, відверто говоритимемо. Там усі Польща, Угорщина. Територіально це Україна, але народ там далеко не український»;

● «Америка б'ється з Росією до останнього українця».

Митрополит прокоментував заявлені прокурором звинувачення.

«Я не визнаю цих звинувачень, я готовий свідчити на євангелії. Прокурор сам не знає, що читає, що таке устав церкви, бо в церкві ніколи не був. Навіть якщо розмови, про які говорить прокурор, мали місце, то сам прокурор заявляє, що це були розмови по телефону, не публічно, а в особистій розмові. Але це все не так. Я ніколи не був за агресора, я ніколи не був за Путіна», - заявив митрополит Павло.

Джерело: https://t.me/u_now/104955

P.S.

Паша-Мерседес едет на кичу, и не на мерседесе.

Суд изменил меру пресечения криминальному автоитету, называющему себ "наместник Киево-Печерской Лавры". Вместо домашнего ареста - КПЗ

Джерело: https://t.me/shipilovnews/1222

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