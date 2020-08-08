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Прихильнику НЗФ та засобів диверсії повідомлено про підозру

Прихильнику НЗФ та засобів диверсії повідомлено про підозру

Луганчанину, що прихистив поплічника НЗФ та намагався підзаробити на продажі засобів диверсії, загрожує позбавлення волі строком від трьох до семи років.

Нагадаємо, 16 травня оперативні співробітники Луганського прикордонного загону спільно з поліцейськими провели обшук помешкання жителя смт Комишуваха, що біля лінії розмежування, та виявили в його будинку три гранати РГД-5, Ф-1 разом із запалами УЗРГМ та два корпуси РПГ-22. «Подарунки» йому залишили у 2014 році поплічники НЗФ, котрих він прихистив в себе вдома.

Днями, в рамках кримінального провадження, громадянину України мешканцю Попаснянського району Луганської області повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Відтепер йому загрожує позбавлення волі строком від трьох до семи років.

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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