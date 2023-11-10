«Про наших молчат, что наших там уничтожили. только в контакте узнаешь, погиб тот, погиб тот» - перехоплення ГУР

Місцевий мешканець бєлгородської області спілкується посилення підрозділів зс рф та замовчування значних втрат у підрозділах зс рф в районі Бахмута.

● «говорят подкрепление какое-то, бл*дь. там подкрепление стягивают туда»;

● «показывают только наши, бл*дь, уничтожили, уничтожили, а про наших х*й молчат, что наших там уничтожили»;

● «как в армии, бл*дь, дни считаешь, да? да отож бл*дь».

▶ ️За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»