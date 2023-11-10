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«Про наших молчат, что наших там уничтожили. только в контакте узнаешь, погиб тот, погиб тот» - перехоплення ГУР
Місцевий мешканець бєлгородської області спілкується посилення підрозділів зс рф та замовчування значних втрат у підрозділах зс рф в районі Бахмута.
● «говорят подкрепление какое-то, бл*дь. там подкрепление стягивают туда»;
● «показывают только наши, бл*дь, уничтожили, уничтожили, а про наших х*й молчат, что наших там уничтожили»;
● «как в армии, бл*дь, дни считаешь, да? да отож бл*дь».
▶ ️За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.
Джерело: gur.gov.ua