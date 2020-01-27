Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма

Бывший американский брокер Джордан Белфорт подал в суд на создателей фильма «Волк с Уолл-Стрит». Прототип главного героя, роль которого исполнил Леонардо Ди Каприо, требует компенсацию в размере 300 000 000 долларов.

Оратор-мотиватор Джордан Белфорт обвинил продюсера фильма «Волк с Уолл-стрит» и соучредителя Red Granite Pictures Риза Азиза в мошенничестве, пишет ВВС. По словам Белфорта, во время переговоров о продаже прав на его биографию Риза Азиз солгал о происхождении денег.

В июле прошлого года продюсера заподозрили в отмывании крупной суммы. По версии правоохранителей, его компания взяла на себя финансирование трех фильмов, в том числе и «Волк с Уолл-стрит», на деньги, которые якобы были украдены в госфонда 1Malaysia Development Berhad. Общая сумма хищений составила 248 000 000 долларов.

Белфорт утверждает, что Red Granite Pictures обманула его во время операции по продаже прав на экранизацию его автобиографии. Юристы экс-брокера сказали, что если бы Джордан знал о махинациях малазийцев, то никогда бы не согласился на продажу прав.

Адвокат студии Мэттью Шварц заявил, что «иск Джордана Белфорта — это отчаянная и очень ироничная попытка выйти из соглашения, впервые в его жизни сделала его богатым и знаменитым законным способом».

Фильм «Волк с Уолл-стрит» — биографическая драма режиссера Мартина Скорсезе, которая вышла в свет в 2013 году. Экранизация собрала в прокате 392 миллиона долларов.

Источник: rusjev.net/

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