Пів мільярда гривень на ЗСУ: ВАКС затвердив угоду між ексміністром Злочевським та САП

Вищий антикоруційний суд визнав винуватим міністра екології часів Януковича Миколу Злочевського у зловживанні впливом у справі рекордного хабаря для НАБУ і САП. В результаті затвердження угоди ексміністру призначили штраф у 68 тисяч грн.

Вирок ухвалили судді Сергій Мойсак, Катерина Широка та Ольга Саландяк.

Злочевський брав участь у судовому засіданні по відеоконференції, так як давно втік з України. Він визнав свою вину та сказав, що щиро кається.

Цікаво, що більшість часу Злочевського судили за організацію передачі хабаря (ч.4 ст.369 КК), однак згодом кваліфікацію змінили на зловживання впливом (ч.1 ст.369-2).

За це передбачені значно менші покарання і взагалі немає конфіскації: штраф від 17 тисяч до 68 тисяч грн, обмеження волі або позбавлення волі до 2 років.

Окрім хоч і максимального, але досить смішного штрафу, Злочевський сплатив уже не такі смішні 500 млн грн на підтримку Збройних Сил України. Ці кошти надійшли на спецрахунок НБУ.

Також через третіх осіб Злочевський передав понад 160 млн грн благодійної допомоги для армії.

Додамо, що Злочевський давно за кордоном. Там він був на момент передачі хабаря, тому добитись реальної посадки до в’язниці було майже неможливо.

За версією обвинувачення, керівникам антикорупційних органів пропонували 5 млн доларів за закриття справи щодо Злочевського.

Ще 1 млн доларів мав піти посереднику, експершому заступнику начальника податкової Києва Миколі Ільяшенку. Загальна сума хабаря за тодішнім курсом складала близько 170 млн грн.

Ці гроші ще у квітні 2022 року за рішення ВАКС передали Силам спеціальних операцій.

Крім того, 100 млн грн на дрони для військових сплатив інший обвинувачений Андрій Кіча, який теж пішов на угоду із САП.

Тоді додатково на потреби армії перевели ще +30 млн грн застави, яку вносили за Кічу. Він отримав 5 років ув'язнення з іспитовим строком в один рік.

Тобто ця справа принесла майже 1 млрд грн на потреби військових, а троє із чотирьох фігурантів визнали свою вину і пішли на угоду із САП.

Єдиним обвинуваченим, який може отримати реальне тюремне покарання, залишається колишній податківець Ільяшенко, який за версією САП був посередником під час передачі коштів.

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Справа спроби передачі хабара від екс-міністра екології стала одним із найбільших донатів на ЗСУ в Україні

За фактом спроби передачі рекордного хабара керівництву антикорупційних органів було проведено досудове розслідування по двом кримінальним провадженням. Перше стосувалося учасників, що безпосередньо займалися організацією передачі неправомірної вигоди. Друге - безпосередньо колишнього міністра екології, від імені якого була спроба передати рекордний хабар.

У межах розгляду двох кримінальних проваджень на потреби ЗСУ було передано 805,5 млн грн. Кошти були направлені на:

● 174,1 млн грн – на Сили Спеціальних операцій Збройних Сил України;

● 600 млн грн – на проект “Армія Дронів” від UNITED 24;

● 31,4 млн грн – на допомогу ЗСУ через рахунок НБУ.

Джерело: https://t.me/fuckcorruption/2434, https://t.me/sap_gov_ua/1538

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