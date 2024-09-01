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Очень даже не кислый трофей выпал 80-й ОДШБр в Курской области - Т-80 БВМ модернизированный обр. 2022
К слову сказать, Т-80 БВМ обр.2022 по ряду параметров даже лучше получился чем Т-90М "Прорыв" и это при том, что Омсктрансмаш это практически полностью убитое предприятие, неспособное производить танки с нуля.
Тот самый случай, когда УВЗ пытались доминировать в вопросе танкостроения, но из-за врождённых дефектов мозга, так и остались отсталыми выкидышами.
Джерело: https://t.me/zloyodessit/22520