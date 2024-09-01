Україна зупинить путінську чуму, проте не зі «зв'язаними руками»
Дайджест Центру стратегічних комунікацій
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок російської масованої атаки постраждали 15 областей.
Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні назвав удар 26 серпня «одним із найбільших за час війни».
Вихід із цієї ситуації наразі лише один: дозвіл на удари західними далекобійними ракетами вглиб росії. Бо лише після цього вона зробить висновок: «на силу завжди знайдеться своя сила». Але так само зробить висновки і з відсутності такої відповіді.
У москві не приховують свою тактику – завдавати нових ударів, після того, як українські енергетики ціною неймовірних зусиль подолають наслідки попередніх. Чи не час Вашингтону і Брюсселю довести, що вони не слабші за Пхеньян і Тегеран?
Джерело: https://t.me/spravdi/41231