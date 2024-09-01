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В августе установлен будет абсолютный рекорд за весь период полномасштабного вторжения в Украину по налётам дронов-камикадзе Shahed-136

В августе установлен будет абсолютный рекорд за весь период полномасштабного вторжения в Украину по налётам дронов-камикадзе Shahed-136

Более 700.

Вчерашний вечер окончательно расставить точки над “i’ в вопросах количества. Но хочу сразу же обратиться к многочисленным любителям дешёвого хайпа и его потребителям – это не означает, что у россии появилась возможность производить Shahed-136 именно в таком количестве каждый месяц.

РОВ готовились к августу заранее и об этом предупреждали. Они накапливали как ракетный потенциал, так и дронов-камикадзе, для того, чтобы на 24 августа и после утроить террор украинцам. А потому, если услышите очередную паническую чушь про то, что россия может производить 1 000 или 100 500 Shahed-136 в месяц – делайте сразу выводы об умственных способностях данных спикеров и их целях распространением этой информации.

Накануне подведения окончательных итогов по рекордному месяцу налётов дронов-камикадзе хочу обратить внимание и на очень высокий показатель сбития – на данный момент это 95%. Рекордный показатель налётов и рекордный показатель противодействия.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22521

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