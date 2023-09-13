Путин и антисемитизм

Владимир Путин назвал уроженца Беларуси Анатолия Чубайса «Мойшей Израилевичем» и напомнил, что сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож живет в Израиле.

Скандал с "Мойшей Израилевичем" вышел потому, что ни Путин, ни его окружение в высказывании не нашли ничего противоестественного.

Причина тут достаточно стара.

Нынешняя Россия - это "цветок" силового блока СССР, который был совершенно антисемитским. Признаком хорошего тона в силовой среде XX века был оскорбительный анекдот про лиц еврейского происхождения: это было заметно и до Второй Мировой Войны, но после "признания преступлений Холокоста" Международным Трибуналом силовые структуры начали активно поддерживать во внутренней среде антисемитскую риторику, достаточно близкую к гитлеровской, однако на публику это не демонстрировалось.

СССР не переходил от слов к действиям, но уровень идеологического восприятия евреев в нацистской Германии и послевоенном "силовом" Советском Союзе был практически идентичен.

Путин, в свою очередь, как ставленник переформатировавшегося КГБ идеологически рос на этих же шовинистических "анекдотах" о евреях.

Поэтому Путин на публику вынес достаточно мягкую (по внутренним меркам) формулировку о Чубайсе: он в ней не видел признаков нарушения дипломатических устоев (а задевать Израиль Кремль не планировал).

Внутренний лексикон аппарата президента РФ изобилует "жидами", "хачами", "хохлами", "бульбашами" и пр.

Отличие "бытового шовинизма" от "идеологически радикального шовинизма" проходит по грани того, как шовинистические высказывания становятся незаметными для спикера, поскольку он их экстраординарными не считает.

Всё достаточно просто: Путин - антисемит. Всё его окружение - антисемитское. А РПЦ "кормится" фашизмом, проектируя конструкт глубоко нацистской власти, которая не осознает той грани, за которой следует шовинизм.

Если Медведев тужится апокалипсисом, мучительно выдавливая из себя ненависть горлышком бутылки, то Путин является воплощением нацистской нечисти: он не "выдавливает" из себя формулировки - он даже не замечает, когда переходит все возможные рамки вербальной свободы.

И если пресс-алкаше Захарова, заезженная кляча Лавров, экс-перзидент Медведев и прочие "лица российской власти" "грани" ещё чувствуют - на внутреннем уровне "дипломатической школы", поэтому выдавливают из себя "политику партии", то Путин - чистый нацист, который не замечает, когда неоднозначные "формулировки" выскакивают из него одна за другой.

И это очередной повод для Израиля задуматься о дипломатическом равновесии: нужно ли вообще Израилю такое "равновесие" с нацистско-антисемитистским недогосударством.

Джерело: https://t.me/cynic2020/8150

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