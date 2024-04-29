Топ-5 фейків, спростованих минулого тижня

Центр стратегічних комунікацій зібрав найгучніші спростування фейків росіян, що вийшли з 22 по 28 квітня.

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▶️ «Бійці ЗСУ готові покинути позиції і йти на Київ». Цей вкид поширив російський Telegram-канал, який мімікрує під одеське онлайн-видання «Думська».

▶️ «У Києві побили школяра за перегляд мультика російською мовою». Випадок булінгу в одній зі столичних шкіл мав місце, проте офіційних коментарів, що приводом для агресії підлітків став саме перегляд російськомовного мультфільму, наразі немає.

▶️ «Україна та росія вперше провели очні переговори щодо повернення дітей». Прямих переговорів України з росією не було. Повернення українських дітей та перемовини відбуваються за посередництва Катару і катарських дипломатів.

▶️ «У школах України почали примусово збирати гроші на ЗСУ». В українських школах немає жодних примусових «зборів на ЗСУ». Офіційно поширеними є благодійні ярмарки, за допомогою яких учні збирають кошти, продаючи печиво, сувеніри та інше.

▶️ «На харківській телевежі могли бути системи наведення вогню». Метою удару окупантів по телевежі було послаблення зв’язку в місті та обмеження доступу до інформації від українських ЗМІ, а не ураження міфічних «систем наведення вогню».

Джерело: https://t.me/spravdi/38227

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