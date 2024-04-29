«Зеленський наказав заарештувати Залужного через політичну конкуренцію». Це – неправда

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Брехня: Зеленський віддав наказ СБУ тримати ексголовкома ЗСУ Залужного під посиленою охороною. Про це пишуть прокремлівські Telegram-канали.

Правда: цей фейк пропаганда вже поширювала у 2023 році. Тоді вони писали, що головкома ЗСУ Залужного і командувача Сухопутних військ Сирського заарештували за нібито їхню незгоду з позицією президента Зеленського.

Насправді, ніхто Залужного не брав під арешт, а призначили після його звільнення з посади головкома 8 лютого 2024 року послом у Велику Британію. 7 березня президент України погодив його кандидатуру.

Крім того, очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що перевагою Залужного на цій посаді буде його військовий бекграунд.

Такий фейк – це чергова спроба пропаганди підживити наратив про «конфлікт Зеленського і Залужного».

Джерело: https://t.me/spravdi/38215

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