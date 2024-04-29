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Минобороны россии по устоявшейся традиции начало превентивно «уничтожать» вооружения, которые в Украину неизвестно когда поступят

Минобороны россии по устоявшейся традиции начало превентивно «уничтожать» вооружения, которые в Украину неизвестно когда поступят

Вчера в утренней сводке заявлено, что за сутки сбито 5 (!) ракет ATACMS.

Это враньё призвано решать несколько задач. С одной стороны, подчёркивается, что от западного оружия есть противоядие. Именно с этой целью роспропаганда начала «топить в болотах» и регулярно «подбивать» танки «Леопард» за полгода до их реального появления в Украине.

По поводу ATACMS у них неслабый мандраж, на федеральных каналах с грустными лицами очерчивают зону в 300 км по периметру границы и посылают сигнал «Помним. Любим. Скорбим».

С другой стороны, им надо как-то оправдываться за «пропущенные». Поэтому угроза непомерно завышается и рисуются «успехи» в её отражении.

Иногда это делается в спешке, проскакивают ошибки. Сегодня, например, 155-мм панцергаубицу назвали «122-мм САУ производства ФРГ».

Уже довольно продолжительное время МО рф на фронте и над территорией рф «уничтожает» сотни украинских беспилотников в сутки. 150-200 штук в день – это норма. Структуру этих БПЛА детально не раскрывают, но всегда (!) уточняют, что сбили какие-то медийно раскрученные дроны, а-ля «Баба Яга».

Если постоянно читать их сводки, любому станет ясно, что цифры берутся с потолка для создания правильной картинки. Я думаю, составителей этих сводок регулярно казнят, поэтому нет институциональной памяти. Вместо Конашенкова уже давно говорит андроид, выструганный из цельного куска дерева.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/409

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