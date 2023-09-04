Путін більш за все боїться втрати Криму, - експосол США в рф

Колишній посол США Майкл Макфол, який перебував в росії із 2011 по 2014 рік, вважає, що президент рф путін найбільше боїться втратити Крим.

«Він боїться перенесення війни в Крим. Ось чого він боїться найбільше, тому що це підірвало б у рф легітимність його війни. Візит міністра Лаврова на саміт BRICS замість путіна свідчить про страх останнього постати перед Міжнародним Кримінальним Судом у разі арешту. Перед нами не сміливець, який кидає виклик Заходу, а боягуз, який боїться Захода».

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/38680

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